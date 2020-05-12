Rektör Yardımcısı Aydın'dan Tavşanlı OSB'ye ziyaret

Dr. Mustafa Aydın ve Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cengiz Duran, yeni dönemde öğrencilerin uygulamalı derslerini alacakları Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki eğitim binalarını ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın'a ziyaretinde Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Cengiz Duran eşlik etti. Aydın ve Duran, Tavşanlı OSB'de bulunan ve daha önce yapılan protokol ile Tavşanlı Meslek Yüksekokuluna devredilen eğitim binalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

23 Mart tarihinde Tavşanlı OSB ile Üniversite arasında yapılan protokol ile Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan teknik programlar ve uygulama derslerinin bu merkezde yapılması kararlaştırılmıştı.