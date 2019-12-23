Resim kursuna ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'Resim kursu'nun yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimizde resim öğretmenlerimiz Ekrem Öner, Muhammet Ağçay ile eğitmenimiz Zehra Derya Karakadıoğlu'nun rehberliğinde devam eden resim kursumuz yediden yetmişe her yaştan kursiyerimizin katılımıyla devam ediyor. Kursu açma konusunda bizleri her zaman destekleyen Emet Kaymakamı Hsan Çiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye teşekkür ediyorum. Amacımız bu kursların sayısını arttırıp ilçemizde yeteneği olan vatandaşlarımızı ön palana çıkarmak'' dedi.