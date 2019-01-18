Resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde “Ehbap projesi” kapsamında ortaokul ve liseler arasında düzenlenen “Güzel Emet“ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ödül törenine, Milli Eğitim Şube Müdürleri Meriç Özdemirel, Mustafa Tanrıverdi, Ashaboğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ekrem Öner, Gazi Emet Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Akgedik ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çiçek, dereceye giren resimleri bir bir inceleyerek, yapmış olduğu konuşmalarında ;

Milli Eğitim Müdürlüğünü, bu anlamlı, başarılı projesiyle, öğrencilerin yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve onları Emet'imizin değerleriyle, güzellikleriyle buluşturmasından dolayı tebrik ettiğini belirten Kaymakam Çiçek, ''Bu anlamda büyük katkıları bulunan okul idarecilerimizi, Görsel Sanatlar Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Derslerinizin bir hayli yoğun olmasına rağmen, birbirinden güzel eserlere imza attığınız için de, siz değerli öğrencilerimize, ayrıca teşekkür ediyorum. Dereceye giremeseler de, yarışmaya katılan her öğrencinin gayret ve emeği, takdire şayandır.

Öğrencilerimizin resimlerinizi gayet başarılı buldum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı görmek, bir hayli memnuniyet verici. Eğer yeteneklerinizi daha da geliştirmek, herhangi bir spor, müzik veya sanat dalında meslek sahibi olmak istiyorsanız, Üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümünü tercih etmeniz gerekiyor. Tahsil hayatınızın planlamasını buna göre yapınız. Kaymakamlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.