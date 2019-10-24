Ressam Adil Özkan'dan 17. kişisel sergi

Kütahya'da ressam Adil Özkan, 17. kişisel sergisini açtı. Özkan, ilkokul dördüncü sınıftan beri resim yaptığını ve sergilerde hala heyecanlı olduğunu dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

Serginin açılış törenine, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Keramika Seramik Genel Müdürü Emin Yüce, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Ressam Adil Özkan, “Ben çok mutluyum. Ses sanatçıları diyor ki her sahneye çıktığımda heyecanlanırım. Doğru, bu benim yurt içi ve yurt dışı 17. sergim oluyor, yine heyecanlıyım ama bu heyecan sizlerle gönül bağı olduğundan dolayı heyecanlıyım. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Herkes beni üniversitede hocalığımda, 3 ene kadar lise müdürlüğümde çok samimi arkadaşlar benim resim yaptığımı bilirler ama ben ilkokul dördüncü sınıftan beri resim yaparım. Ortaokul 2. Sınıfta Ahmet abi nur içinde yatsın, komşum olduğu için en az 50 tane resmini yaptım. Ben tarihçiyim, Halil İnalcık, Afet İnan, Enver Ziya Karal'ın talebesiyim ve onlarla iftihar ediyorum. Fakültede onların irticalen anlattığı dersleri anlattım ve benim için ne Osmanlı ne Cumhuriyeti ayıramıyorum. Babam 1902 doğumluydu. 36 padişahımın resmini yaptım ve orada resmi olarak kayıtlara geçti. Antalya belediyesinden onları sergilemek için izin sitiyorlar. Ben resmi hiçbir zaman bırakmadım. Kütahya'da ilk sergimi açtığımda Adil Bey resim yapıyor mu dediler. Benim bulunduğum Yüksekokul'da rahmetli çağrıcı gibi rahmetli Faruk gibi ve ismini vermeyeceğim birçok arkadaşlar var. bir ressam vardır, bir resim yapan vardır. Rusya'da diyorlar ki, portre resmi ve at resmini yapmayana biz resim yapan deriz ama onu yapıp manzara yapanlar bizim için ressamdır derler. Bu sınıflama olduğu zaman ben ressam oluyorum. Ne olursa olsun, sanatın, ebrusuydu, karikatürüydü, şairiydi, sanat severiydi, bestekarıydı hepsi sanatçıdır, başımın üstünde yeri var. Karınca kararınca bir şeyler yapıyorum. Yaşım 79, ölünceye kadar da hala yapacağım. Vatanıma milletime faydalı olacağım. Geçtiğimiz günlerde gazetede ressamın biri birden fazla Atatürk resmi yaptığını söylüyor. Biz Kütahya'dayız, birden fazla değil, sayısını unuttum Atatürk resimlerimin. Bu sergimde de en az 7-8 tane çeşidi vardır. Hepiniz sergime hoş geldiniz” diye konuştu.