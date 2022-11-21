Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı yenileniyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Şehrin farklı noktalarında yer alan park ve bahçeleri yeniden düzenleyen, ihtiyaç duyulan alanlara da sıfırdan park imalatı yapan Kütahya Belediyesi'nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde 5 mahalleye hizmet veren ve Kütahya'nın bilinen parklarından olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'ndaki çalışmalar hızla sürüyor. Havuz imalatı, yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları ve restoran çalışmalarının devam ettiği parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hedeflerinin parkı bir an önce bitirip vatandaşların hizmete sunmak olduğunu söyledi.

Park için yoğun mesai harcayan Kütahya Belediyesi, şehrimizin farklı noktalarındaki parklarda da çalışmalarını planlanan program dahilinde sürdürecek.