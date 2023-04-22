Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda son aşamaya doğru gelen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, parkın yakında hizmete açılacağını söyledi.

Şehirdeki önemli dönüşüm projeleri içinde yer alan ve halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda çalışmalar son aşamaya doğru geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrimizin en kıymetli mahallelerinin ortak mekânı olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nın çok yakında hizmete açılacağını söyledi. Başkan Işık, gezinti alanlarıyla, oturma alanlarıyla, çay bahçesi ve diğer sosyal donatı alanlarıyla bu güzel mekânı bir an önce vatandaşlara kavuşturacaklarını ifade etti.

Altyapısıyla birlikte tamamen yenilenen, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı, tamamlandığında yaz kış aktif olarak kullanılabilecek ve şehre hizmet verecek.