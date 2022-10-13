İhlas Haber Ajansı

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Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'ndaki çalışmalar hız kazandı

Kütahya’da, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yapılan imalat çalışmaları hız kazandı.

Kütahya'da, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda yapılan imalat çalışmaları hız kazandı.


Kütahya'da yaşanabilir alanları artırmayı hedefleyen ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nı tamamen yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen parkta yapılan çalışmalar hız kazandı. Kütahya'nın gözde cazibe merkezlerinden biri olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda yapılan restaurant ve havuz imalatlarının ardından yürüyüş yolları, oturma alanları ve diğer sosyal donatı alanları için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için yoğun mesai harcayan Kütahya Belediyesi'nin, şehrin farklı noktalarındaki parklarda çalışmalarını, planlanan program dahilinde süreceği belirtildi.

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