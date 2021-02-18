Risk altındaki belediye personeline aşı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, risk altındaki belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tetanos aşısı yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sahada görev yapan personelinin meslek hastalıklarından korunmaları amacıyla tetanos aşışı yapıldığını belirtti. Başkan Biçer, “Sahada çalışan tüm personelimizin karşılaşabileceği risklere karşı, önceden tedbir alarak meydana gelebilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek amacıyla bir uygulama başlattık. İş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Destek olan sağlık teşkilatına teşekkür ediyoruz” dedi.