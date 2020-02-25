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Rüstem Paşa Medresesi'nde ders

Kütahya Final Anadolu Lisesi öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ni, tarihi Rüstem Paşa Medresesi’nde yaptı.

Kütahya Final Anadolu Lisesi öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'ni, tarihi Rüstem Paşa Medresesi'nde yaptı. 10. sınıf öğrencileri, El Sanatları Merkezi olarak hizmet veren Balık Mahallesi'ndeki tarihi binaya hayran kaldılar.Hat sanatçısı Kadriye Özkul'dan bilgi alan öğrenciler, sanatın incelikleriyle ilgili sorular da yöneltti.


Final Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Firdevs Yıldız, "Kütahya'nın sahip olduğu eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Veziri-Azam'ı aynı zamanda damadı olan Rüstem Paşa tarafından 1550 yılında yaptırılmıştır. Kitabesi Kütahya Arkeoloji Müzesinde olup, 1930'lu yıllarda yıkılmıştır. Giriş kapısı ve tespit edilebilen kısımları orijinaline uygun olarak restore edilen medresenin orijinal hali bilinmediği için de aslına uyarlanarak yeniden yapılmıştır" dedi.

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