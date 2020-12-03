Rüştü Benli: "Ensar Yaşam Atölyesi ve Ensar Kitap Kahve projelerini hayata geçiriyoruz"

Kütahya Şubesi aracılığıyla hayata geçirilecek olan Ensar Yaşam Atölyesi ve Ensar Kitap Kahve projelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandığını söyleyen Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanı Rüştü Benli, ”Ensar Vakfı, insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır. İlimizde Kütahya Şubesi aracılığıyla Ensar Yaşam Atölyesi ve Ensar Kitap Kahve projeleri hayata geçirilecektir. Kütahya ilinde merkezi bir konumda bulunan vakfımız, Rüstem Paşa Medresesinde hizmet vermektedir. Rüstem Paşa Medresesi, Ensar Vakfı Kütahya Şubesinin hayata geçireceği Ensar Yaşam Atölyesi ve Ensar Kitap Kahve ile yakın vadede ilimiz için önemli uğrak bir yer olacak, uzun vadede diğer şubelerimiz ile yapacağımız iş birliklerinin önünü açacaktır. İlimiz ve bölgemiz için 14-29 yaş arası, lise ve üniversite öğrencileri, mezun, çalışan ve genç işsizler için kişisel gelişim atölyeleri, sinema, gezi, okuma yarışmaları, gençlerin ilgi ve beklentilerine göre çeşitli aktiviteler, çevrimiçi eğitimler, uygulamalı eğitimler, dijital okuryazarlık eğitimleri, astronomi eğitimleri gerçekleştirilecektir. 'Ensar Yaşam Atölyesi' ve 'Ensar Kitap Kahve' Projeleri; kültürel, eğitsel etkinlikler gerçekleştirilip nezih mekanlar oluşturularak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayacaktır. Uygulanacak projeler ile ortak bir amaç için bir araya gelen gençlerin fikirlerini desteklemeyi ve aktif rol almalarını hedeflemekteyiz. Verilecek eğitimler, yapılacak kültürel ve sanatsal etkinlikler ile gençlerimiz kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak ve kendilerini daha rahat ifade edebileceklerdir. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.