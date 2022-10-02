Rüzgarda kopan çatı ekipleri harekete geçirdi

Kütahya'da etkili olan rüzgar sonrası şehrin en işlek caddesinde bulunan binanın çatısında kopma meydana geldi. Olay sonrası cadde yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Kütahya'da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında kopma meydana geldi. Olay sonrası çatının havalandığını gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Çatının yerinden kopması ihtimaline karşılık cadde yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri olay gerine gelerek çatıda inceleme yaptı. Meraklı gözlerle çalışmaları takip eden vatandaşlar ise rüzgar sonrası çatının havalandığını ve çatıdan kiremit düştüğünü belirtti. Çatının yerinden kopma ihtimaline karşılık güvenlik önlemi alınması sonrası cadde yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.