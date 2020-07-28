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Sabahattin Ödemiş güven tazeledi

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı’nın Genel Kurulu’nda mevcut başkan Sebahattin Ödemiş seçildi.

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı'nın Genel Kurulu'nda mevcut başkan Sebahattin Ödemiş seçildi.


İki listenin yarıştığı kongrede Sebahattin Ödemi 52 diğer aday Halil İbrahim Kızmaz da 30 oy aldı.


Genel Kurulda yapılan seçim sonucuna göre Kütahya Şube Başkanlığı'na Sabahattin Ödemiş, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Halil Yıldız, Esat Demir ve Ramazan Mazılı seçildi.


Ödemiş, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Buraya kadar zahmet ederek bizlerle bu havayı teneffüs eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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