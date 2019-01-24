Safra kanalındaki taşlardan cerrahi müdahaleye gerek kamadan kurtuluyorlar

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan ERCB Ünitesi'nde, safra kanalında oluşan taşlar, hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan 1,5 saatlik bir işlemle taş ince bağırsağa düşürülüyor ve hasta safra taşından kurtuluyor.

Türkiye'nin sayılı hastanelerinde uygulanan ERCB'yi uygulamaya başlayan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay gibi kısa sürede yaklaşık 50 hasta sağlığına kavuştu.

Tedavi yöntemi ile birlikte hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan yaklaşık 1 ile 1 buçuk saatlik bir işlemle taş ince bağırsağa düşürülüyor ve hasta safra taşından kurtuluyor.

ERCB'nin Türkiye'de çok az yapılan bir teknik ve önemli çalışma olduğundan bahseden Öğretim Üyesi Sami Evirgen, “ERCB uygulaması çok zor, Türkiye'de çok az merkezde tedavisi yapılan bir teknik. Bizde Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu uygulamayı yapmaya başlattık. Bu uygulama ile kanala düşmüş olan safra taşını hastayı uyuttuktan sonra endoskopik olarak hasta ağrı, sızı ve uyuşukluk hissetmeden hastanın bağırsaklarının olduğu yere kadar gidiyoruz. Orada genişletme işlemi yaptıktan sonra taşlarımızı çıkartıyoruz. Çoğu kişi safra kesinde ki taşları aldığımızı zannediyor. Oysa ki biz safra kesinde ki taşları değil, safra kanalına düşmüş taşları alıyoruz. Bu işlemimiz yaklaşık 30 dk ile 1 buçuk saat arasında değişen bir işlem oluyor. Hasta popülasyonumuz ise 80 yaşın üzerinde hatta 97 yaşında ki bir hastaya dahi bu işlemi yaptık. Yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde 50'ye yakın hastaya bu işlemi yaptık. Artık bize başvuran hiç bir hastayı başka merkezlere göndermiyoruz. Aksine Kütahya olarak bu uygulama ile birlikte çevre illerden hasta kabul etmeye başladık” diye konuştu.