"Sağlık çalışanlarımızın bu süreci başarıyla tamamlayacağına inancım tamdır"

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yayınladığı bir mesajla teşekkür etti.

Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Emet Toplum Sağlığı ve Emet Aile Sağlığı birimlerine, Korana virüs (COVID-19) ile mücadelede göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarlık için teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Hasan Çiçek, ''İnsanlık tarihi boyunca karşılaşılan salgın hastalıklarla mücadelede Türk Tabipleri ve yardımcıları her daim dünyaya örnek olmuş tedavilere ve çalışmalara imza atmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" vecizesiyle sizlere olan inancının sağlamlığını dile getirmiştir. Bu pandemide de bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla uygulayacağınız tedavilerle dünyaya örnek olacaksınız'' dedi.

Çiçek, ''Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alarak kendinizden ve ailenizden önce milletimizin sağlığını ve refahını düşünerek, zaman mefhumu olmadan kahramanca çalışan siz değerli sağlık çalışanlarına devletimizin tüm imkânlarıyla ve tüm birimlerimizle her zaman destek çıkacak ve bu mücadelede omuzlarınızdaki yükü en asgari seviyeye getirmek için hep birlikte seferber olacağız. Koronavirüs salgınıyla mücadelede İlçemiz halkının sağlığını korumak için göstermekte olduğunuz gayretle birlikte siz kahraman sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarınızı çalışmalarınız esnasında uygulayacağınız en yüksek güvenlik uygulamalarıyla korumanız bizim için oldukça önem arz etmektedir.Siz değerli sağlık çalışanlarının bu süreci başarıyla tamamlayacağınıza olan inancım tamdır. Hepinize görevlerinizde başarı ve kolaylıklar diler, sağlık ve şifa dolu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ederim'' ifadelerini kullandı.