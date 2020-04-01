Sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik desteği

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi personeline, Gediz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (BİLSEM) tarafından üretilen 100 adet koruyucu siperlik desteği verildi.

Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Naci Çağlar, “Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarımızın tedbirli kıyafetlerine destek amacıyla, Gediz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından 100 adet koruyucu siperlik verildi. Kendi üretimleri olan koruyucu siperlikler sayesinde, sağlık çalışanlarımız kendilerini ve çevresindekilere karşı tedbirli olacaklar. Sağlık çalışanlarımız için yapılan bu güzel hediye için BİLSEM Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Gediz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Ali Demiray, Sağlık çalışanlarının kullanması için 3 boyutlu yazıcılarda toplam 350 adet koruyucu siperlik ürettiklerini ifade etti. Demiray, “Müdür Yardımcımız Mustafa Demircan ve Teknoloji-Tasarım Öğretmenimiz Kadir Ocakoğlu ile birlikte, Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Naci Çağlar'a ziyarette bulunduk. Sağlık çalışanlarının kullanımı ve destek amaçlı okulumuzda ürettiğimiz 350 koruyucu siperliklerden 100 adetini kendilerine hediye ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.