Sağlık kurumlarını ziyaret etti

İlk olarak Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Toraman, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Toraman daha sonra Anadolu Hastanesini ziyaret etti. Genel Direktör Opr. Dr. Hüseyin Tümtaş, Hastane Başhekimi Ahmet Şanlı, Anadolu Hastanesi Müdürü Arif Tekeli ve Anadolu Hastanesi Kalite Direktörü Mahmut Salih Tümtaş ile bir araya geldi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Anadolu Hastanesi Başhekimi Ahmet Şanlı, hastane hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerine Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile devam eden Vali Toraman, başhekim vekili Dr. Neslihan Ünal ile hastane yönetiminden doktor sayısı, yatak sayısı, poliklinik hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Tedavi gören hastaları da odalarında ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgiler alan Vali Toraman, geçmiş olsun dileklerini iletti.