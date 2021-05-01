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Sağlık personellerinden fidan dikim etkinliği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine yapılan dinlenme alanına, hastane personeli tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine yapılan dinlenme alanına, hastane personeli tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.


Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Devlet Hastanesi bahçesine, sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın açık havada dinlenmesi için Aslanapa Belediye Başkanlığı ve Orman İşletme Şefliği desteğiyle park yapılıyor. Yapılan parka, İlçe Devlet Hastanesi personeli kendi fidanlarını kendileri dikerek geleceğe de nefes oldular'' dedi.

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