Sağlıklı beslenmeyi öğreniyorlar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından vatandaşlara yönelik açılan ''Sağlıklı beslenme'' kursu büyük ilgi görüyor.

Diyetisyen Beyza Bayri tarafından verilen kursa özellikle kilo problemi olan vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ve her geçen gün kursiyer sayısının arttığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay, ''Türkiye'nin son yıllarda ciddi bir sorunu hale gelmeye başlayan obezite sorunu ile mücadele etme ve sağlıklı beslenme amacıyla açtığımız kursumuza ilgi her geçen gün artmakta. Vatandaşlarımız kursumuza çocuklarımızla birlikte gelmektedir. Diyetisyen Beyza Bayri tarafından verilen 'Sağlıklı beslenme' kursumuzda, verilen önerilere uyan kursiyerlerimiz oldukça memnun olduklarını bizlere beyan ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz kursumuzu ziyaret ederek vatandaşlarımızın görüşlerini aldı. Sağlık üzerine verdiğimiz kursların sayısı artarak devam edecek.