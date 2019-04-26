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Sağlıklı yaşam için düzenli spor eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik bilinçli spor için, sabah sporu ve sağlıklı yaşam için teorik spor eğitimi başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik bilinçli spor için, sabah sporu ve sağlıklı yaşam için teorik spor eğitimi başlatıldı.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Sportif Eğitim Uzmanı Melike Öztürk eğitmenliğinde, bayanlara yönelik başlatılan spor aktivitelerine yoğun ilgi olduğunu belirtti.


Sapmaz, “İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze yeni atanan Sportif Eğitim Uzmanı Melike Öztürk tarafından, sağlıklı yaşam için teorik ve pratik spor eğitimleri yapılıyor. Hafta içinde Salı ve Perşembe günleri 09.00 ile 10.00 saatleri arasında bayanlara yönelik sabah egzersizlerimize, ilgi gün geçtikçe artıyor" dedi.

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