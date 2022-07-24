Sağlıklı Yaşam Parkı yenileniyor

Kütahya Sağlıklı Yaşam Parkı'nda başlayan imalat çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, parkın en kısa süre içine tamamlanacağını ifade etti.

Sağlıklı Yaşam Parkı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin en güzide yerlerinden birisi olan Bengisu Tesislerimizdeki Sağlıklı Yaşam Parkındayız. Parkımızın restorasyonu ile ilgili çalışmalar daha önce başlamıştı. Malum malzeme teminindeki zorluklar ve piyasa şartları nedeniyle kısa süreli bir kesintinin ardından yeniden imalata başladık. İhalemizi alan müteahhidimiz fesih hakkını kullanmak zorunda kaldı. Yeniden hızlı bir şekilde imalatlara başladık ve devam ediyor. en kısa süre içinde çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açılacak. Bugünde ara yolların beton zemini ile ilgili beton atma faaliyeti devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.