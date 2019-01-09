Sahnede kendisine takılan paraları yardım kuruluşlarına veriyor

Kütahya'da Yoncalı Termal Tesislerde sahne alan ses sanatçısı Gölge Rayan, elde ettiği gelirlerinden yardım kuruluşlarına vererek birçok kişinin gönlünü kazandı.

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Gölge Rayan, sesi, sahnesi ve dansları ile de ünlü mekânlarda sahne alarak sevenleri ile buluşuyor.

Rayan, geçtiğimiz günlerde çıkan albümü isyan ile de oldukça adından söz ettirmeye başardı.

Yardım etmeyi ve özellikle sahnede kendisine takılan paraları yardım kuruluşlarına ve yardıma muhtaç insanlara verdiğini belirten Gölge Rayan, herkesin bu tarz şeyler yapması gerktiğini vurgulayarak, yardıma muhtaç insanları görmemezlikten gelinmemesi gerektiğini vurguladı.