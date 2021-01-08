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Sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi.


Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinde ikamet eden V.A. (47) isimli şahsın Tunçbilek beldesine araçla sahte içki yapımında kullanılan etil alkol sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüphelinin ikametgahında ve aracında yapılan aramada,10 litre etil alkol, 25 litre ispirto, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan V.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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