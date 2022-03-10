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Şair İsa Kahraman'dan DPÜ'ye kitap bağışı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine Şair İsa Kahraman tarafından bin 91 adet kitap bağışlandığı bildirildi.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şair İsa Kahraman'ın Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine bin 91 adet kitap bağışı yaptığı ve bağışlanan kitapların Kahraman'ın adına özel olarak hazırlanan bölümde okuyuculara sunulduğu belirtildi.


Açıklamada, bağışla ilgili olarak düzenlenecek törenin 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 15.00'te Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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