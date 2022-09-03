Sakarya Eskikışla Şehitliği'nden Emet Cevizdere Şehitliği'ne toprak getirildi

“İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda” projesi çerçevesinde Kütahya'nın Emet ilçesine gelen tır ile Sakarya Meydan Muhaberesi Eskikışla Şehitliği'nden getirilen toprak Emet Cevizdere Şehitliği'ndeki mezarlara döküldü.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç, Sakarya Meydan Muhaberesi eski kışla şehitliğinden getirdiği toprağı Cevizdere Şehitliği'nde şehit mezarına dökerken, Cevizdere Şehitliği'nden aldığı toprağı da Türkiye gezisinde sergilenmek amacıyla İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda Tırı'na koydu.

Sakarya Meydan muharebesindeki Eski Kışla Şehitliği'nin toprağını Emet Cevizdere Şehitliği'ndeki mezarlara dökerek şehitleri buluşturduklarını söyleyen Emekli Albay Kadim Koç, "Buraya döktüğümüz toprakla Sakarya Meydan muharebesindeki şehitlerimiz ile Büyük Taarruz bölgesindeki şehitlerimizi buluşturduk. Burada savaşan şehitlerimizin birçoğu zaten Sakarya'da da savaşmış dedelerimiz. Onlar silah arkadaşıydı, onları buluşturmuş olduk” dedi.

Bu arada Emekli Albay Kadim Koç nezaretinde ilçe Hükümet Konağı önünde konuşlanan İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda Tırı'nda sergilenen İstiklal Bayrağı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.