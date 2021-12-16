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Sakarya Zaferinin 100. Yılı anısına bando konseri

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı, Sakarya Meydan Savaşı’nın 100.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı, Sakarya Meydan Savaşı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konser verdi.


Sakarya Meydan Savaşı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Amfi-2'de düzenlenen konsere Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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