Salih Özden, Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Salih Özden’in Başkan Alim Işık tarafından, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Salih Özden'in Başkan Alim Işık tarafından, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.
Özden, 5 yıldır Kütahya Belediye Meclisi'nde MHP Grup Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Salih Özden, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde de MHP'nin meclis listesinde birinci sıradaydı.
Özden'in yeni görevine başladığı öğrenildi.