Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, "Her fikre, her görüşe ve her projeye açığız" dedi.

Kütahya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı, 2. Paydaş Toplantısı gerçekleşti.

Stratejik Planlama Eğitimi kapsamında düzenlenen 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı, 2. Paydaş Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kütahya Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı 2. Paydaş Toplantısı'nın açılışında katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, “2020 - 2024 Stratejik Plan Çalıştayı'nın, paydaş toplantısına katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ünlü İslam Alimi İbn Haldun, 'Kitabu'l İber' adlı eserinin mukaddemesinde, 'Coğrafya kaderdir' der. Bu iki kelimelik cümle yüzyılları aşan bir tespittir. Evet coğrafya kaderdir. Nasıl dünyaya gelirken annemizi babamızı seçme şansımız yoksa, coğrafyamızı da, doğduğumuz şehri de seçme şansımız olmuyor. Bu sözün iki anlamı var bana göre, birincisi kaderini yaşamak zorundasınız doğduğunuz, yaşadığınız şehirde. İkincisi de doğduğunuz ve yaşadığınız şehrin bütün değerleri sizin hayatınızın her anına, gündelik yaşamınızın her noktasına etki eder ve sizin karakterinizi oluşturur. Dolayısı ile bilim adamları, sert iklimlerde yaşayan insanların sert bir mizaca sahip olduğunu, yumuşak iklimlerde yaşayanların ise daha yumuşak bir karaktere sahip olduklarını söylerler. Bu bağlamda üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası yaklaşık bin yıldır bizim kaderimizi şekillendiriyor. Ayrıca daha yerelde yaşadığımız şehir Kütahya Türk-İslam medeniyetinin mümtaz şehirlerinden birisi olarak bizlere bir yön çiziyor. Bugün yatığımız toplantının da ana gayesi, elbette ki yaşadığımız içinde bulunduğumuz şehir olan Kütahya” ifadelerini kullandı.

PLANLAMALAR ÇOK ÖNEMLİ, YÖNETİM SÜREÇLERİNDE HER ŞEY PLANLAMA İLE BAŞLAR"

5 yılda en az 130 projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Özden, “31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyemizde bir görev değişimi oldu. Bugüne kadar bu şehre hizmet eden büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette ki bunlar kolay işler değil. Ama devlette süreklilik esastır ve bugün biz görevi devir almış bulunuyoruz. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek Kütahya'mızı daha güzel, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek tek hedefimiz. Planlamalar çok önemli, yönetim süreçlerinde her şey planlama ile başlar. Bizler yönetim olarak eskiye takılıp kalmayacağız. Geçmiş artık geçmişte kaldı. Elbette geçmişten çıkartacağımız dersler var. Ama geçmişi de sürekli konuşmanın bir yarar olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden önümüze bakacağız ve vatandaşlarımıza vadettiğimiz 130 başlık altında oluşturduğumuz projelerimiz var. Bütün hedefimiz bu 130 projeyi bu 5 yıllık süre içerisinde gerçekleştirmektir. Bu projelerin fazlası olacak, asla eksiği olmayacak. Şimdi çalışma zamanı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"KATILIMCI BELEDİYECİLİK"

'Katılımcı belediyecilik' anlayışı ile göreve başladıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Salih Özden, “O anlayış gereği işte bugün sizlerle birlikteyiz. 5 Temmuz 2019'da sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, derneklerimiz ve vakıflarımız hepsi burada idi. Bugün ilimizdeki siz değerli siyasi parti temsilcilerimiz ile birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde Muhtarlarımız ile bir araya geleceğiz. Vatandaşlarımız ile de web sitemizden yayımlanan anketler yolu ile taleplerini alıyoruz. Bütün bunların ışığında planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizim için sizlerin görüşleri çok önemli. Her fikre, her görüşe ve her projeye açığız. Bugüne kadar buraya 90 Bin Kütahyalı vatandaşımız geldi ve fikirlerini bizlerle paylaştı. Bu açıdan sizleri de bugün buraya davet ettik. Sizin fikirleriniz yapacağımız işlerde bize ışık tutacak” şeklinde konuştu.

Duman ve Global İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duman'ın sunumuyla devam eden 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı 2. Paydaş Toplantısı çerçevesinde, Siyasi Parti Temsilcileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı 2. Paydaş Toplantısı, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

Kütahya Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Çalıştaya; Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ali İhsan Ertaş ile Fatih Gölgeli ve siyasi parti temsilcileri katıldı. (EFE-)