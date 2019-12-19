Salih Özden'den 'Dolandırıcılık' uyarısı

Özden, yaptığı açıklamada, "Bir dolandırıcılık şebekesinin belediye başkanımızın ve belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak yardım talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Değerli arkadaşlarımın ve hemşehrilerimin bu tür taleplere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmemeleri ve böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.