Şampiyon aşçı Mustafa Eren Akalın Gediz'de

Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya Uluslararası Gastronomi Mutfak Şenliği ve İstanbul Mutfak Günleri Yarışmaları'nda şampiyon olan Mustafa Eren Akalan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Mustafa Eren Akalan, amacının büyüdüğü topraklardaki Coğrafi işarete sahip olan meşhur Gediz Güveci, Gediz Tarhanası ve Gediz Höşmerimini uluslararası platformlarda tanıtmak olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, “Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü 12. Sınıf öğrencisi olan Mustafa Eren Akalan kardeşimiz, Uluslararası Gastro Antalya Gastronomi Mutfak Şenliği ve İstanbul Mutfak Günleri yarışmalarında birincilik ve girdiği diğer yarışmalarda çeşitli kategorilerde derece elde ederek bizleri gururlandırdı. İlçemiz ve İlimizi uluslararası platformlarda temsil eden Mustafa Eren Akalan kardeşimize her türlü desteği vermeye hazırız. Kazanmış olduğu başarılarından dolayı kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.