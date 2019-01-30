Şampiyon atletlere ödül

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü'nün başarılı atletleri, kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu tarafından ödüllendirildi.

15 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapılan okullar arası kros Türkiye Şampiyonası'nda Antrenör Yıldıray Kaya tarafından hazırlanan, Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Ata, genç bayanlar 3 bin metre Türkiye şampiyonu, Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Güney, genç bayanlar 3 bin metre 3'üncüsü olurken, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü'nün sporcusu Sıla Ata bin 500 ve 800 metrede Türkiye şampiyonu, Büşra Güney Türkiye 3'üncüsü olmuştu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, özel sektörün sporda kulüpleşmeye verdiği desteğin gelişmesinden memnun olduklarını belirtti. Sapmaz “ Yeterli spor tesislerimiz olduğu halde kulüp sayısı oldukça azdır. Bu da bir çok sportif kabiliyeti olan gencin keşfedilmesine engel olmaktadır. Farklı spor branşlarında, kabiliyetli ve başarılı gençlerin keşfedilmesine ve desteklenmesine katkı sağlayan Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübümüze teşekkür ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.