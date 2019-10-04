Şampiyon genç milli atletler öğrencilerle buluştu

Atletizm Dünya Gençler Şampiyonasında 1.500 metrede Dünya Şampiyonu olan Kütahyalı Milli Sporcu Oğuz Türker, Portekiz Kulüpler arası Kros Şampiyonasında takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Milli Sporcu İbrahim Subaşı, 1.500 metre atletizm Balkan Şampiyonu Hacer Yılmaz ve Atletizm Milli Takım Antrenörü İdris Güleç Okul Yemekhanesinde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere faydalı olabilmek amacıyla bu söyleşiye katıldıklarını söyleyen Atletizm Milli Takım Antrenörü İdris Güleç, sporcuları tek tek tanıttı. Daha sonra şampiyon sporcular özgeçmişleri ve katıldıkları şampiyonalarla ilgili bilgiler verdi. Sohbet havasında geçen söyleşide milli sporcular öğrencilerin sordukları sorulara içtenlikle cevap verdiler.

Söyleşiye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.