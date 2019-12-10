İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda finale kalan Özel Kalem Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü karşı karşıya geldi.


Mücadeleden Özel Kalem Müdürlüğü 6-1'lik skorla galip ayrılırken Halı saha turnuvasını da şampiyon olarak tamamladı.


Özel Kalem Müdürlüğü Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın elinden aldı. Başkan Işık, futbol turnuvasını dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacıyla düzenlediklerini ifade ederek turnuvaya katılan takımları tebrik etti.


12 Takımın mücadele ettiği Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü olurken, ikinci Zabıta Müdürlüğü, üçüncü İtfaiye Müdürlüğü, dördüncü ise İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.