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Şampiyon sporcu Sıla Ata, 'Olimpik Hazırlık Kampı'na seçildi

İstanbul’da yapılan ‘Türkiye U16 salon atletizm şampiyonasında bin 500 ve 800 metrede Türkiye Şampiyonu olan, Simavlı sporcu Sıla Ata’nın 2024 olimpik hazırlık kampına seçildiği bildirildi.

İstanbul'da yapılan ‘Türkiye U16 salon atletizm şampiyonasında bin 500 ve 800 metrede Türkiye Şampiyonu olan, Simavlı sporcu Sıla Ata'nın 2024 olimpik hazırlık kampına seçildiği bildirildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Özel sektörün, yerel yönetimlerin ve okulların, sporda kulüpleşmeye verdiği destek ve katkının, Devlet'in antrenör istihdamının sporda başarıyı getirdiğini ifade etti. Sapmaz “ Bin 500 metre ve 800 metrede Türkiye şampiyonu olan ve 2024 olimpik hazırlık kampına seçilen sporcumuz Sıla Ata'nın başarılarında desteği ve emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sporcumuzun ailesine teşekkür eder, sporcumuza Uluslararası spor organizasyonlarında da sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.

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