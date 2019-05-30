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Samsunlu öğrencilerden Dumlupınar'a ziyaret

Samsun İlk Adım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Kütahya’nın Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.

Samsun İlk Adım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.


Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Samsun İlk Adım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ilk adımın atıldığı Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar şehitliğini ziyaret etti. Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kütahya Muharip Gaziler Derneği üyeleri de öğrencilerin bu anlamlı ziyaretine eşlik etti. Kaymakam Abbasoğlu yaptığı açıklamada, "Türk milleti için bir dönüm noktası ve Millî Mücadele'nin başlangıcı olan Samsunlu öğrencilerimizin, Milli Mücadele hattındaki son noktanın koyulduğu, kurtuluşun sağlandığı bu toprakları ziyaret etmeleri, bizim için gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

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