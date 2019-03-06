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"Sanata ve sanatçıya önem vereceğiz"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkan adayı tanıtımları devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkan adayı tanıtımları devam ediyor. Ak Parti Belediye Başkan adayı Avukat Adil Biçer, esnaf ziyaretleri kapsamında ekibiyle birlikte Nahhat Mehmet Emin İncekulak'ın sanat evine misafir oldu.


Ziyarette konuşan Biçer“ 40 yıl önce tanıştığı Naht sanatını yaşatmaya çalışan, ilçemizin ve bölgemizin tek Naht sanatçısı Mehmet Emin hocamızın eserlerini hayranlıkla seyrettik, onlara dokunduk. Naht sanatını son temsilcilerinden olan hocamıza destek sözü verdik. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Anadolu'da yok olmaya yüz tutmuş Naht sanatının tanıtılması ve yaşatılması için elimizden ne gelirse yapacağız. Büyük bir sabır isteyen Kelamullah'ın ağaç ile buluştuğu Naht sanatını yaşatan hocamızın talaşlı ellerinden öpüyoruz. Sanata ve sanatçıya önem vereceğiz” dedi.

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