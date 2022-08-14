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Sanatçı Ali Çakar, Belediye Başkanı Çalışkan'la zeybek oynadı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar, Belediye Başkanı Çalışkan’la birlikte zeybek oynadı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar, Belediye Başkanı Çalışkan'la birlikte zeybek oynadı.


Festival alanında sahne alan Ali Çakar, kadife sesiyle Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri seslendirirken, sahneden alana inerek Belediye Başkanı Çalışkan'la birlikte oynadığı zeybek oyunu büyük beğeni topladı. Çakar,Türk Halk Müziği konseriyle ilçe halkına coşku dolu bir gece yaşattı.


Konserde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Ali Çakar'a, gecenin anısına belediye logosu bulunan çini tabak hediye etti.

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