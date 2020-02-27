İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanatçı Üstünkaya'ya tebrik ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülüne layık görülen çini sanatçısı Hamza Üstürkaya’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çini sanatçısı Hamza Üstürkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.


Kütahya Kültür Sanat Derneği'nde (KÜSAD) gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren duayen sanatçı Üstünkaya, Başkan Işık'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.