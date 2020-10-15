İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanayi esnafından belediyeye destek

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi sanayi sitesinde, belediye tarafından yapılan çevre temizleme çalışmalarına esnaflar gönüllü olarak destek verdi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi sanayi sitesinde, belediye tarafından yapılan çevre temizleme çalışmalarına esnaflar gönüllü olarak destek verdi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz sanayi sitesinde bulunan mazgalların, kış ayları gelmeden bakım ve onarımını yapmaya başladık. Belediye işçilerimize sanayi esnaflarımız yardımda bulundu. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak yağmurlu havalarda sorun yaşanmaması sağlandı. Fedakar sanayi esnafımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.