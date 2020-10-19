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Sanayide feci iş kazası: 1 ölü

Kütahya’da sanayi sitesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi feci şekilde can verdi.

Kütahya'da sanayi sitesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen iş kazasında 55 yaşındaki demir doğrama ustası Orhan Durmuş feci şekilde can verdi. Olay, bir arkadaşının 'iyi akşamlar' dilemek için Orhan Durmuş'un dükkanına gelmesi ile ortaya çıktı. Atölyede tek başına çalışırken demir kesme bıçağının çalışır vaziyette üzerine düşmesi ile hayatını kaybeden Durmuş'u yerde gören arkadaşı durumu çevredekilere haber verdi. Olay yerine gelen çevre esnaflar, çalışan makinenin fişini çekip içerideki demir doğramayı dışarı çıkarttılar. O sırada sanayide tamir için bulunan ambulans ekibi, Orhan Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Durmuş'un cesedi, otopsi için KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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