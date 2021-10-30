İhlas Haber Ajansı

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Saniye saniye hırsızlık anı

Kütahya’da bir kamyonetin kasasından 3 adet el aleti çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya'da bir kamyonetin kasasından 3 adet el aleti çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


İstiklal Mahallesi Hal Sokak'ta elektrik ve bobinaj işe ile uğraşan Ahmet Keçesi, iş yerinin önünde bulunan kamyonetin kasasından montajda kullandığı ve toplam 2 bin TL değerindeki 3 adet el aletinin çalındığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Keçeci, görüntülerde bir şahsın araç çevresinde inceleme yaptığını, daha sonra da önce şarjlı matkabı, 30 dakika sonra da fileks ve matkabı çaldığını tespit ettiğini ifade etti. Keçeci, güvenlik kamere görüntüsünü polise teslim ederek şüpheliden şikayetçi oldu.


Polis, 20 yaşlarındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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