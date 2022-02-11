Saniye saniye kaza anları

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Kütahya'da meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı 2 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Aralık ayı içerisinde trafik kazalarının ilkinde, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan kamyonet, cezaevi önünde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak ağır yaraladı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İkinci yayaya çarpma kazası ise Sebile Erenler Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Özel Halk Otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen yaya çarparak yaralanmasına neden oldu.