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Şapahne'de su depoaları bakım ve onarımı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde köylerde bulunan su depolarının bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde köylerde bulunan su depolarının bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ''Köylerimizde bulunan su depolarımızda bakım ve onarım çalışmalarının sonuna geldik. Vatandaşlarımızın güvenli ve temiz su kullanması için yaptığımız çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek. Ayrıca köylerde yaşayan vatandaşlarımızı bu yıl su kaynaklarında var olan azalma nedeniyle dkkatli kullanım konusunda uyardık'' ifadelerini kullandı.

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