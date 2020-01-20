'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane AK Parti'de geniş katılımlı toplantı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde geniş katılımlı AK Parti ilçe aylık olağan toplantısı yapıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geniş katılımlı AK Parti ilçe aylık olağan toplantısı yapıldı.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ''AK Parti İlçe teşkilat binamızda milletvekilimiz Sayın Ahmet Tan'ın katılımıyla belediye başkanımız Rasim Daşhan, il genel meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla biraraya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Bizler hep birlikte Şaphane ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya, Şaphane ilçemizi layık olduğu güzelliklerle buluşturma amacı ve arzusu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bıkmadan yorulmadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan köy ve mahallelerimizde olan sorunları ve talepleri aldık. Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçede var olan sorunları ve yapılması palanlanan projeleri bizlere sundu. Yeni açılan yaşlı ve engelli bakım merkezinin ilçemize olan katkısından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.