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Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ''Okulumuz temiz'' belgesi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ''Okulumuz temiz'' belgesi verildiği bildirildi.


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı" kapsamında, kurumumuzun, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliğini belgelemek üzere hazırlığımızı yaparak başvuruda bulunduk. Yapılan denetim neticesinde "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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