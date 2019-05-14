Şaphane HEM'de ''Kişisel gelişim'' kursları

Şaphane İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından ''Kişisel gelişim'' kursları verilmeye başlandı.

Psikolog Merve Güzelkaya tarafından verilen kursların yoğun katılımla devam ettiğini belirten Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Gençlerin hayata daha iyi hazırlanmaları ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflliyoruz. Kurumumuzda görev yapan Usta Öğreticimiz Psikolog Merve Güzelkaya deneyimiyle devreye giriyor ve gençlere hayata dair rehberlik yapıyor. Kurslarımız da katılımcı gençlerimize her türlü danışmanlık veriliyor ve eğitim sonrası iş hayatına en iyi şekilde onları hazırlamaya gayret ediyoruz. Özveri ile çalışan psikolog Merve Güzelkaya'ya çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor kursiyerlerimizi tebrik ediyorum'' diye konuştu.