Şaphane ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri'nde görevli polis memurları tarafından Şaphane İlkokulu'nda verilen eğitimlerde yaya güvenliği, taşıtlara binerken ve inerken dikkat edilecek kurallar, yaya kaldırımlarının önemi konularında çeşitli sunumlar yapıldı. İki saatlik eğitim sürecinde oldukça olumlu bilgiler kazanan öğrenciler için eğitimlerin bundan sonra da belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.