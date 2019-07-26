Şaphane Meslek Yüksekokulu yeni öğrencileri karşılamaya hazır

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu'nun meslek kazandıran ve Türkiye'deki istihdam şartlarına göre açılmış 4 ön lisans programı yeni öğrencilerini bekliyor.

Yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla öğrencilerin gözdesi olan Şaphane Meslek Yüksekokulu tercih döneminin gözdesi olmaya aday.

Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Serdar Karaz, yaptığı açıklamada, ''4 bölüme 160 öğrenci alınacaktır. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı, Türkiye'de 3.'sü olan bu program İstanbul ve Ankara'dan sonra Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alarak sektörün önemli bir ihtiyacını mezun ettiği öğrencileri sayesinde giderecektir. Mezunların Hukuk Bürolarında kolaylıkla istihdam edilebilmesi için güçlü bir ders içeriği oluşturulmuştur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilerimiz tarafından okul gazetesi çıkarabilecek kalitede bir eğitimin verildiği bu program mezunlarına mesleki donanımı en iyi şekilde sağlamaktadır. Okulumuzda Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Mikroprosesör firması ile Dumlupınar Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde öğrencilerine sigorta acenteleri müşteri takip programını öğretip, aldıkları sertifika ile özellikle sigorta acentelerinde kolayca istihdamlarına katkı sağlayan Türkiye'deki birkaç programdan biridir. Sosyal Hizmetler Programı ise Türkiye'de artarak talep gören ilgili program birçok mezununun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyelerinde istihdam edilmesini sağlamaktadır'' dedi.

KYK yurdu ve öğrencilerimize özel sosyal alanlarıyla Şaphane ilçemiz Üniversite kenti olmaya adaydır. Şu anda 500 öğrenci ilçemizde eğitim görmektedir. Amacımız bu sayıyı her yıl arttırmak ve ilçe ekonomimizin Meslek Yüksek Okulumuzdan yararlanmasını sağlamaktır. Öğrencilerimiz bizlere anne ve babalarının emanetidir. Bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi Şaphane ilçemize bekleriz'' ifadelerini kullandı.