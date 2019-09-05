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Şaphane Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin proje başarısı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’’Kendin Yap Atölyesi" adlı proje başarılı bulunmuş Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ''Kendin Yap Atölyesi" adlı proje başarılı bulunmuş Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.


Şaphane Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, ''Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)" çerçevesinde hazırlamış olduğumuz "Şaphane İlçesi Kendin Yap Atölyesi" adlı projemiz başarılı bulunmuş ve desteklenmeye hak kazanmıştır. Başvuru sahibi Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; 6-14 yaş çocuklarımızın, Şaphane Şehit Ömer Halisdemir ortaokulunda faydalanabileceği bir robotik kodlama atölyesinin kuruluşunu içeren projemizde, ortaklarımız Dumlupınar Üniversitesi, Şaphane Meslek Yüksek Okulu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanında projeye iştirakçi olarak katılım sağlayan Şaphane Belediye Başkanlığı ve Şaphane Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz'' diye konuştu.

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