Şaphane MYO öğrencilerine AFAD'dan KBRN farkındalık eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Telli tarafından organize edilen ziyarette öğrencilere, uzman personel tarafından KBRN Farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimin ardından Müdürlüğe ait kurtarma araçları tanıtılarak, afet ve acil durumlarda kullanılan ekipmanlar uygulamaları olarak öğrencilere aktarıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Öğretim Görevlisi Ali Telli ve tüm öğrencilere teşekkür etti.