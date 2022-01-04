Şaphane MYO'da “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu''nda (MYO) “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki seminere konuşmacı Öğr. Gör. Kudret Armağan'ın yanı sıra, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Final Sınavları öncesinde öğrencilere moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Üniversitenin akademik personellerinden olan ve Şaphane'de yetişen Öğr. Gör. Kudret Armağan, coşkulu sunumu ile öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Etkinlik sayesinde öğrenciler final sınavları öncesinde hem stres attı hem de bol bol moral depoladı.

Seminer, Armağan'ın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.